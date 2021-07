Aulas serão on-line e em tempo real - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aulas serão on-line e em tempo real Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/07/2021 18:09 | Atualizado 14/07/2021 19:57

Estão abertas as inscrições para três programas on-line, com aulas em tempo real, destinados a servidores públicos da União, estados e municípios. Os programas têm o apoio da Parceria Vamos — formada pela Fundação Lemann, Instituto humanize e República.org —, que irá conceder bolsas parciais para os profissionais interessados em participar.

Oferecidos por renomadas instituições de ensino — Fundação Dom Cabral, Fundação João Pinheiro e Insper (neste caso, há parceria com a Fundação Brava, além da Vamos) —, os cursos têm o objetivo de aprimorar a formação dos servidores na área de gestão de pessoas e de recursos humanos.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL

Ofertado pela Fundação Dom Cabral, o 'Programa RH Estratégico no Setor Público' foca na visão sistêmica de gestão e projetos e na implementação de planos de ação em políticas de gestão de pessoas.

Com até 40 vagas e 70 horas de carga horária, o curso (em dias variados da semana, sempre de 9h às 13h) começa no dia 13 de agosto e termina em 21 de outubro. O programa é voltado para lideranças de recursos humanos — secretários, subsecretários, diretores e gerentes — responsáveis pela gestão estratégica de pessoas.

Inscrições podem ser feitas pelo https://www.fdc.org.br/gestao-publica/rh-estrategico-para-o-setor-publico

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO



Com início previsto para 9 de agosto, o 'Programa de Formação em Gestão de Pessoas: desenvolvendo competências para liderar transformações estratégicas e inovadoras nas políticas de RH do setor público' é oferecido pela Fundação João Pinheiro. A ideia é qualificar gestores para uma atuação estratégica e inovadora na gestão de pessoas na administração pública.





Os profissionais que quiserem participar devem acessar o seguinte link: O curso, com carga horária de 110 horas, tem início em 6 de agosto e será ministrado às segundas e quartas-feiras, das 16h às 19h. Número de vagas: até 36 participantes (9 times).Os profissionais que quiserem participar devem acessar o seguinte link: http://novosite.fjp.mg.gov.br/programa-de-formacao-em-gestao-de-pessoas/

INSPER



Voltado para altas lideranças de órgãos governamentais, o 'Programa Executivo em Gestão de Pessoas no Setor Público', do Insper, vai apresentar estudos e experiências nacionais e internacionais (adaptadas ao contexto brasileiro) com passos a serem percorridos para promover equipes qualificadas, comprometidas e bem gerenciadas para a entrega de políticas públicas com qualidade.