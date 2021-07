Secretário de Planejamento, José Luís Cardoso Zamith (centro) com servidores selecionados - Divulgação

Publicado 14/07/2021 06:00

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão selecionou dez servidores da pasta para se tornarem os mais novos alunos do curso de pós-graduação em Ciência de Dados com Ênfase em Políticas Públicas. As aulas, que serão dadas pela Fundação Ceperj, começam nesta quarta-feira (14 de julho), e terão duração de 18 meses.



Serão duas aulas semanais, com quatro eixos norteadores: Fundamentos à Ciência de Dados; Estatística e Lógica de Programação; Estratégias para Utilização da Ciência de Dados e Aplicação no Setor Público.



Com o avanço da tecnologia, a quantidade de dados disponíveis para análises avançadas é cada vez maior. A pós-graduação vai contribuir com o trabalho dos servidores para preparar e disponibilizar dados com qualidade, transformando-os em informações e auxiliando outros profissionais em tomadas de decisões.



A fluência em dados é atualmente apontada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como umas das competências essenciais para a inovação no setor público.



Entre os alunos, que vão receber bolsa integral para finalizar o curso, estão servidores com mais de dez anos de casa e até recém-chegados, que estão no Estado há menos de um ano.