Atacante Pablo DyegoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/07/2021 14:57 | Atualizado 18/07/2021 14:59

Rio - O atacante Pablo Dyego, do Fluminense, estava emprestado ao Atlético-GO desde o início da temporada de 2021, mas deve deixar a equipe goiana nos próximos dias. A informação é da "Rádio Sagres".

O jogador de 27 anos não foi relacionado pelo técnico Eduardo Barroca, para o confronto contra o Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há clubes interessados em um empréstimo com o atacante Pablo Dyego, como é o caso de CRB e outro clube, não identificado, da Série B. Nesta temporada, o jogador fez 21 jogos com a camisa do Dragão e não marcou nenhum gol.