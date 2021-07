Roger Machado, técnico do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Roger Machado, técnico do Fluminense

Publicado 18/07/2021 17:47

Rio - Na noite deste sábado (17), o Fluminense foi derrotado pelo Grêmio no Maracanã por 1 a 0. O gol da equipe gaúcha foi marcado por Pinares, que saiu do banco e anotou o tento em cobrança de pênalti.

Com a partida em sua maior parte sonolenta, o Fluminense encontrou muita dificuldade em romper o sistema defensivo montado por Luiz Felipe Scolari e viu o Grêmio escapar em velocidade pelos corredores quando surgia espaço para o contra-ataque. O técnico Roger Machado explicou a disposição tática do time carioca no duelo.

"Nós sucumbimos no primeiro tempo principalmente pela qualidade do adversário de defender bem nossas ações. Conseguimos colocar mais gente na linha, posicionando o Paulo por dentro do bloco e não por fora para circular, conseguimos progredir no campo. A ideia foi ter os volantes por trás e dar soluções com os laterais mais altos. Egídio de um lado e Calegari do outro, a flutuação do Biel, que aconteceu a maior parte da partida e achamos soluções", disse o técnico do Fluminense.

Nos momentos em que o Fluminense encontrava espaço para criar, o time esbarrava em erros individuais que proporcionavam a armadilha criada pelo técnico Felipão. O ferrolho armado pelo técnico gaúcho segurou muito bem o clube das Laranjeiras no Maracanã e impediu as infiltrações pelo lado de campo. Roger comentou sobre o assunto e destacou que já esperava tal comportamento do Grêmio em campo.

"Já imaginávamos pelos jogos anteriores, sobretudo da LDU, que aconteceu com muita semelhança. Tentamos mais em profundidade com Martins por um lado, Lucca aberto pelo outro, para que pudéssemos ter finalizações de média, porque hoje seria difícil pelo centro. Botamos Cazares por trás da linha, para ter passe semifinal, entrando no lugar do Paulo. Hoje não foi um dia que conseguimos fazer o que conseguiríamos", explicou o comandante do Flu.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 19h15, para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, a equipe de Roger Machado bateu o Cerro Porteño, no Paraguai, por 2 a 0.