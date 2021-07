Técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage. - Foto: Sam Robles/CBF

Publicado 18/07/2021 18:34 | Atualizado 18/07/2021 18:35

Rio - Em entrevista ao site "GE", a técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, comentou sobre o futuro da equipe feminina, agora sem a presença da atacante Cristiane, por decisão técnica, nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Sobre o caso, a técnica sueca ressaltou a importância de valorizar as novas jogadoras e o futuro delas na seleção brasileira, sem deixar de respeitar a trajetória de Cristiane.

"O desenvolvimento está indo muito rápido. Eu costumo dizer que temos que colocar novos olhares. Porque o que funcionava ontem, talvez não funcione hoje. E, definitivamente, não amanhã. Espero que os torcedores conheçam essas jogadoras, acompanhem as atletas mais novas. Como acompanharam as outras. E as jogadoras mais novas, eu prometo, serão melhores. Melhores ainda que a Marta", disse a técnica Pia.

Desde agosto de 2019 na seleção brasileira feminina, Pia trouxe na bagagem duas medalhas de ouro e uma de prata, além de comandar a seleção dos Estados Unidos e Suécia. A técnica cogita ficar mais tempo em solo brasileiro e deixou claro que o projeto no Brasil não será a curto prazo.

"Precisamos de novas jogadoras. Porque depois disso, vamos ter Copa América, Copa do Mundo, outras Olimpíadas e assim por diante. É importante para mim porque quero ficar por mais tempo no Brasil. E não é só essa Olimpíada. É importante apoiar as mais jovens. Elas terão grande futuro".



Sobre a atacante Martha, a técnica sueca destaca a importância da presença da jogadora na seleção brasileira, além de revelar que a jogadora terá um papel diferente na equipe feminina, ao contrário do que fazia anteriormente.

"Marta tem uma história fantástica. Eu fico muito orgulhosa de estar do lado dela e dizer para ir para esquerda, para direita. Ela tem muita energia e conhecimento. É contagiante. Acredito mesmo que ela seja uma jogadora de time. Se ela joga bem, o time também joga. Hoje ela tem um papel diferente de antes, mas ainda é muito importante. E também é sobre como Marta contribui. Ela tem que ser uma jogadora de time, o que ela é. E repetimos isso muitas e muitas vezes", concluiu a Pia.

Nesta quarta-feira (21), o Brasil estreia contra a China, às 5h da manhã. Dia 24 o confronto será contra a Holanda, e dia 27, contra a Zâmbia.