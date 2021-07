MC Livinho - Divulgação

Publicado 18/07/2021 16:23

São Paulo - O São Caetano acertou a contratação do cantor MC Livinho. Na próxima terça-feira, às 15h, no Anacleto Campanella, casa do Azulão, o agora jogador será apresentado e assinará contrato válido até o fim deste ano. Aos 26 anos, será a terceira aventura para realizar o sonho de ser um profissional no mundo do futebol. A informação é do site "ge.globo".

Oliver Decesary Santos, o "Livinho" é uma figura conhecido no mundo do funk e empilha sucessos desde sua primeira música estourada, em 2012. A carreira como cantor e compositor começou em 2008, aos 13 anos de idade. De acordo com o veículo que confirma a contratação, Livinho se reuniu com a diretoria do São Caetano na última semana e acertou os detalhes para retornar aos gramados.

Será a terceira vez que o cantor se aventura no futebol profissional. Aos 26 anos, MC Livinho é carta marcada em jogos festivos de fim de ano, sempre sendo um dos destaques dos jogos. Em 2019, o funkeiro passou por um período de testes no Oeste, mas acabou não avançando nas negociações para defender o clube de Barueri-SP. Em março de 2020, assinou com o Audax-SP, mas também não atuou pelo clube paulista, já que a empresa que agencia o cantor apontou conflitos com os compromisso do funk.

O São Caetano irá disputar a Copa Paulista, que tem início marcado para o dia 14 de setembro. A estreia do Azulão, que está no Grupo 4, ao lado de Atibaia, Taubaté, Juventus e Portuguesa, será apenas no dia 17 de setembro, contra a Portuguesa, no Anacleto Campanella.