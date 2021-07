Fluminense bateu o Cerro no primeiro jogo por 2 a 0 - Lucas Mercon

Publicado 19/07/2021 10:19

Rio - A Conmebol adiou o jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño, que aconteceria nesta terça-feira pela fase oitavas de final da Libertadores, para o dia 3 de agosto. O horário de 19h15 (de Brasília) e o local, Maracanã, foram mantidos pela entidade. O motivo é a morte de Alexsandro Javier, filho de Francisco Arce, técnico da equipe paraguaia.

Alexsandro, de 20 anos, foi vítima de um grave acidente de carro na cidade de Luque, na manhã do último domingo (18). Segundo o jornal "ABC", o veículo dirigido pelo jovem colidiu com uma árvore à beira da estrada Silvio Pettirossi. O periódico aponta que o filho do técnico Arce teria morrido instantaneamente após o forte impacto. O carro ficou completamente destruído.

Estado do veículo dirigido pelo filho de Arce Divulgação/ABC

O Cerro Porteño viajaria para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira, mas solicitou o adiamento junto à Conmebol. Após ser consultado pela entidade, o Fluminense se solidarizou com a causa e acatou o pedido feito pela equipe paraguaia.

A nova data do jogo também modifica o calendário do Tricolor na Copa do Brasil. A partida contra o Criciúma, válida pelas oitavas de final, estava marcada para o dia 3 de agosto. Agora, com o dia reservado para o duelo pelo campeonato continental, a partida passou para o dia 7 de agosto, um sábado.

O Fluminense pode perder para o Cerro até por um gol de diferença no Maracanã, já que construiu a vantagem fora de casa ao vencer por 2 a 0 em "La Olla".