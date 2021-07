Paulo Henrique Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/07/2021 12:30

Rio - O vice-presidente geral do Fluminense, Celso Barros, que está afastado desde o fim de 2019, detonou Paulo Henrique Ganso. Através de uma publicação em seu Instagram, o dirigente chamou o camisa 10 de "sonso" e afirmou que ele "gosta de derrubar técnicos".

“E mais uma vez, o meia Ganso reclamou ao ser substituído. Quem deveria reclamar é a torcida do Fluminense, porque o atleta em dois anos e meio de contrato não jogou nada. Além disso Ganso é um sonso. Gosta de derrubar técnicos e até dirigentes. Quando estive no futebol do Flu, ele procurou me indispor com o grupo, porque não se conformava com a saída do técnico Fernando Diniz. Estavam juntos com ele Danielzinho e Gilberto", escreveu.

Barros também não poupou críticas ao presidente Mário Bittencourt e ao vice de futebol Paulo Angioni.

“Evidentemente, tudo isso aconteceu sob o olhar complacente do presidente "bitcoin". E também do executivo de futebol Paulo Angioni, pessoa de quem gosto, mas que como empregado do clube, se submete às ordens do reizinho”, disse.