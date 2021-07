Pablo Dyego - Reprodução

Publicado 19/07/2021 19:51

Rio - Emprestado pelo Fluminense, o atacante Pablo Dyego pode deixar o Atlético-GO em breve. De acordo com o site "Torcedores", o atacante e o clube goiano negociação a rescisão do vínculo, que iria até o fim deste ano.

Segundo o portal, Pablo despertou o interesse do CRB, clube que já defendeu na última temporada. Um retorno é visto com bons olhos pelo atacante, que não vem tendo chances no Atlético-GO desde a chegada do técnico Eduardo Barroca.

A tendência é que o CRB faça uma oferta de empréstimo até o fim de 2022. No entanto, o negócio ainda depende do aval do Fluminense.