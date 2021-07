Em acordo, Fluminense consegue equacionar dívida com atacante | Fluminense | O Dia

Atacante Robinho - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Atacante RobinhoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/07/2021 14:21

Rio - O destino do atacante Robinho ganhou mais um capítulo. Devido à dívida da compra do atleta com o Atibaia-SP, o Fluminense conseguiu equacionar o valor, que era em cerca de R$ 3.755.265,72. Em 2017, o Tricolor, ainda na gestão de Pedro Abad, contratou o jogador por 2 milhões de euros à época. No ano passado, o clube paulista tinha entrado na Justiça para cobrar o valor ao Fluminense. A informação é do site "NETFLU".

Na última semana, o contrato do jogador foi reativado no BID ao Fluminense. O Bangladesh, clube anterior do atleta, informou ao Tricolor que não podia arcar com o valor da opção de compra, sendo assim, devolveu o jogador para o Brasil.

Publicidade

O contrato do atleta encerra em outubro e o Fluminense não tem interesse em prorrogar. O contrato no BID é mero ilustrativo, até o momento, devido à devolução de empréstimo do clube asiático.