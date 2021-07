Apresentador e comentarista ganharam animação para as Olimpíadas - Divulgação/Globo

Publicado 19/07/2021 12:10

Tóquio - O técnico Bernardinho e o jornalista Marcelo Barreto ganharam versões em anime, técnica de animação tradicional do Japão, sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam na próxima sexta-feira (23). A transformação é para a vinheta de abertura do 'Ohayo Tóquio', programa que será apresentado pela dupla no SporTV, abrindo cada dia das competições olímpicas a partir das 18h (horário de Brasília).



Para Marcelo Barreto, a transformação vai causar impacto em dois fãs especiais: os filhos Pedro e Nina, de 13 e 18 anos, apaixonados pela técnica de animação japonesa.

"Os meus filhos já me viram até conduzir a tocha olímpica, mas tenho certeza de que quando virem que o pai virou anime, ficarão ainda mais orgulhosos. Estou super emocionado com isso", conta Barreto.



O "Ohayo Tóquio" fará parte da cobertura do SporTV, que terá quatro canais durante a competição e mais de 840 horas de conteúdo sobre os Jogos. O programa será apresentado ao vivo do Estúdio Olímpico construído no Rio de Janeiro. O espaço circular terá quase 80 metros quadrados de telões de LED em uma amplitude de 270º. Três câmeras em Tóquio transmitirão imagens ao vivo para o estúdio, transportando o público virtualmente para a sede dos Jogos.