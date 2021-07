Atacante Debinha - Foto: Rafael Ribeiro

Atacante DebinhaFoto: Rafael Ribeiro

Publicado 19/07/2021 19:41 | Atualizado 19/07/2021 19:51

Rio - Sob comando da técnica Pia Sundhage, a seleção brasileira feminina estreia nos Jogos Olímpicos na próxima quarta-feira contra a China, às 5h. Nesta segunda-feira, a atacante Debinha comentou sobre a expectativa com o torneio em entrevista coletiva.

"Me vejo uma jogadora mais madura, mais experiente. Acho que em 2016 eu não vinha de um ano muito bom lá na China, logo na sequência da lesão que eu tinha sofrido no ano anterior. Eu estava voltando a jogar. Ir para os Estados Unidos me deu força física, evoluí muito como atleta. A preparação que eu tenho lá no Courage (time que ela atua), e, claro, a confiança que a Pia me dá, têm me ajudado muito aqui na Seleção".

Publicidade

Sobre a técnica Pia Sundhage, a atacante exaltou a carreira da treinadora e falou um pouco sobre a expectativa para competir os Jogos Olímpicos sob o comando da sueca.

"Temos uma arma na mão, uma técnica muito experiente em Olimpíada e Mundial. Ela conhece muito bem o que é jogar essa competição e enfrentar grandes equipes. Estamos em ótimas mãos".

Publicidade

Debinha aproveitou para falar sobre a preparação para os Jogos Olímpicos e afirmou que a seleção brasileira feminina chegará motivada para o torneio olímpico, em Tóquio.

"A gente tem que sempre estar melhorando. Acertamos os pontos que precisávamos, treinamos muito para isso. É usar o que temos de melhor, impor nosso ritmo de jogo e o que temos trabalhado até aqui. Quero ajudar minhas companheiras da melhor forma possível, usando tudo que tenho. Vejo a equipe bem preparada e estamos bem empolgadas e ansiosas para nossa estreia".

Publicidade

Por fim, a atacante Debinha comentou sobre a renovação com o elenco da seleção brasileira e ressaltou a importância da técnica Pia com o investimento e visibilidade.

"Hoje a gente vê a equipe com uma organização tática muito diferente. O individual vai aparecer quando for preciso. Todo mundo comprou a ideia do que a Pia trouxe pra gente, é uma escola diferente e acho que isso ajudou muito na nossa evolução. Com certeza, todo mundo entendeu o que ela passou pra gente, estamos todas na mesma página, então acredito que faremos uma ótima campanha.

Publicidade

Vemos o crescimento tanto dos clubes como da Seleção e acho que nossa briga diária é essa mesmo, fazer nosso melhor hoje para a próxima geração. Acredito que a gente vem ganhando nosso espaço, e é claro que a gente não vai parar por aí. Hoje, nosso foco é ganhar o ouro, é coroar as gerações que passaram por aqui, mas pensando também nas que estão para chegar".