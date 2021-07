Rede Globo - Divulgação / Globo

Publicado 19/07/2021 18:47 | Atualizado 19/07/2021 18:50

Rio - Após a repercussão da demissão do técnico Marcelo Cabo no Vasco, a narradora da Globo, Renata Silveira, criticou a decisão do Cruzmaltino na rede social. Os internautas discutiram com a profissional após a repercussão. A saída de Cabo ocorreu no dia seguinte ao empate do Cruzmaltino com o Náutico por 1 a 1, em São Januário, pela 12ª rodada da Série B.

"Caiu mais um técnico. Alguém explica o porquê do Vasco demitir o Cabo Futebol brasileiro só anda para trás".

Apesar das demissões de técnicos no Flamengo, Botafogo e outros clubes da Série A, a narradora contextualizou dizendo que, como o Vasco era o oitavo colocado da Série B, poderia ter feito a manutenção com o técnico Marcelo Cabo.

Após a repercussão, Renata Silveira criticou os comentários de torcedores, dizendo que são "sem educação e não sabem conversar sobre futebol".

po Renata, o time tem, no papel, o melhor elenco de longe da Série B e não joga nada vezes nada, zero evolução desde o carioca, muda esquema, muda peças, muda tudo e não acerta, 12 rodadas sem entrar no G4... melhor agora que segurar e não ter mais como depois — Capivara Noturna (@souoseupai) July 19, 2021 Porque o Vasco não joga nada há mais de 12 rodadas?



Acho que responde. — Feu ★彡 (@fefeucabral) July 19, 2021 É mais fácil culpar uma pessoa do que responsabilizar todo mundo pelo momento do clube. Difícil. — mayana (@maya_moscoso) July 19, 2021