Diretor Executivo de Futebol do Vasco: Alexandre Pássaro - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/07/2021 19:20

Rio - O diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, um vídeo publicado pelo Vasco, comentou sobre a demissão de Marcelo Cabo, expectativa com a nova comissão técnica e exigências para a sequência da temporada. A saída de Cabo ocorreu no dia seguinte do empate do Cruzmaltino com o Náutico por 1 a 1, em São Januário, pela 12ª rodada da Série B.

O dirigente justificou que a falta de resultado e rendimento no Vasco, se tornou um dos argumentos usados para a demissão de Marcelo Cabo. O Cruzmaltino não perde há quatro partidas, no entanto, vem de dois empates seguidos.

"Em momento nenhum eu e essa gestão do Vasco tomaremos decisão baseada em pressões, em senso comum, em pedidos externos. Tomaremos a decisão baseada na convicção. Talvez por isso a surpresa de alguns com a saída do Marcelo. Mas tudo isso dentro de um planejamento que a gente traça dentro da Série B, especialmente desde o jogo contra o Avaí. Um planejamento de rendimento e de pontuação. Como eu disse na sexta-feira, quando existisse um descasamento entre a nossa performance e a nossa pontuação, a gente teria que repensar. E foi o que aconteceu", disse Alexandre Pássaro.

Na próxima quarta-feira, o Vasco deve ser comandado pelo técnico do sub-20, Alexandre Gomes, contra o CSA, em Alagoas, pela 13ª rodada da Série B. O técnico Lisca é um dos nomes cogitados para assumir o Cruzmaltino. A expectativa é de que, se o contrato for acertado, o anúncio ocorra para o profissional estar comandando a equipe no próximo sábado.

"Quem sabe contra o Guarani a gente consiga dar início ao novo ciclo do treinador que chegará, para conseguirmos melhores resultados. Entendemos que, olhando para os outros dois terços do campeonato que e estão pela frente, não poderíamos confundir eventual convicção nossa ou esperança e crença no trabalho que estava sendo desenvolvido com o que estava sendo mostrado nos jogos".

Além de treinador, Alexandre Pássaro também cobrou os jogadores e disse que apesar do esforço, o rendimento precisa ser maior.

"No nosso entendimento, nos jogos mais importantes, do tamanho do Vasco, a gente não teve nem resultado e nem rendimento que a gente esperava, planejou. Sabíamos que era o líder (Náutico), que era o vice-líder (Coritiba) alguns dias antes, mas a gente sabe o que é o Vasco da Gama. Por isso, a gente exige mais".