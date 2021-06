Emergency personnel is seen in the city center in Wuerzburg, southern Germany on June 25, 2021. - Several people were killed and others injured on Friday, June 25, 2021 in the southern German city of Wuerzburg, police said, with media reporting a knife attack. (Photo by BAUERNFEIND / NEWS5 / AFP) Caption - AFP

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:23

Uma professora brasileira Christiane H., de 49 anos, foi uma das vítimas de um ataque com faca que deixou três mortos e sete feridos em uma loja de departamentos de Würzburg, no sul da Alemanha, na última sexta-feira, 25. O agressor é um homem de 24 anos com problemas psiquiátricos.



De acordo com o jornal Bild-Zeitung, Christiane H. se jogou sobre a filha de 11 anos, Akines, para evitar que ela fosse atingida pelas facadas. A menina teve ferimentos graves, mas sobreviveu.

Segundo relato do jornal, uma senhora de 82 anos tentou afastar o homem que as atacou e acabou sendo esfaqueada e morta. A terceira vítima era uma mulher de 24 anos.

Christiane e a filha chegaram no início do ano à Alemanha, onde a brasileira começaria a dar aula numa escola de Würzburg, uma cidade no sul do país. Segundo a polícia, elas moravam nos arredores de Würzburg.



"A filha sabe que a mãe morreu. O pai ainda está no Brasil. Tudo o que Akines quer é que o pai venha para cá", disse uma amiga da brasileira ao Bild.



O assassino é um somaliano de 24 anos que mora na Alemanha desde 2015. Várias pessoas que passavam pelo local impediram o homem de atacar mais pessoas. A polícia, posteriormente, chegou ao local e o prendeu.

O motivo do crime ainda está sendo investigado: "Não se pode responder neste momento se o suspeito sofre de uma doença mental, ou se pode também ser classificado como terrorista", disse nesta segunda-feira, 28, o secretário do Interior da Baviera, Joachim Herrmann.