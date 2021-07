Delegação da seleção olímpica - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/07/2021 15:11 | Atualizado 19/07/2021 15:12

Rio - Nesta segunda-feira (19), o atacante Malcom, de 24 anos, chegou em Yokohama, no Japão, para se apresentar à seleção masculina olímpica. Com o grupo completo, a equipe do técnico Jardine está pronta para estrear na próxima quinta, contra a Alemanha.

Liberado pelo Zenit, o jogador buscará com a seleção, o bicampeonato olímpico, após a conquista da Supercopa da Rússia. Em sua chegada, o atacante disse que "está muito ansioso" para a estreia, nesta quinta-feira.

"Sensação única de poder representar o meu país. Estou muito ansioso para começar a treinar com o grupo. Tenho dois dias aí para trabalhar e conhecer os novos companheiros antes da nossa estreia".

Anteriormente, o atleta não tinha conseguido a liberação do Zenit, para integrar a delegação da seleção olímpica. No entanto, devido ao corte do volante Douglas Augusto, o atacante conseguiu a liberação do clube russo para participar dos Jogos Olímpicos, em Tóquio.