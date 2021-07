Delegação da seleção olímpica - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Rio - A Seleção olímpica já iniciou sua rota em busca do sonho da medalha de ouro. Na manhã desta sexta-feira (16), a delegação canarinha partiu em definitivo para Tóquio, que abrigará os Jogos Olímpicos. A equipe faz sua estreia na próxima quinta-feira, dia 22, contra a Alemanha, em uma reedição da final da Rio-2016.

O técnico André Jardine não conta com todos os jogadores no momento. O atacante Malcom, convocado para substituir Douglas Augusto, se juntará ao grupo em Tóquio. A Seleção saiu do Aeroporto de Belgrado em voo fretado às 11h30 (horário de Brasília).

De acordo com a CBF, a Seleção olímpica tem previsão de chegada ao Aeroporto de Narita na manhã de sábado (17) em solo japonês. O grupo inicialmente deixaria o Leste Europeu logo após a vitória por 5 a 2 da Seleção sobre os Emirados Árabes, por 5 a 2, em amistoso preparatório. Contudo, a instabilidade meteorológica na Sérvia adiou a decolagem do avião e, por consequência, a chegada a solo nipônico.

A preparação na Sérvia foi um caminho encontrado pela CBF para adequar os jogadores ao fuso horário da cidade-sede que abrigará a Olimpíada. Inicialmente, o grupo chegaria a Tóquio com antecedência. Porém, o estado emergencial devido à nova escalada da Covid-19 mudou a rota da preparação da Seleção olímpica. Em território sérvio, o grupo reduziu em sete horas em diferença de horário, com a expectativa de facilitará a adaptação ao outro lado do mundo.

Os dias que antecedem a estreia da Seleção na Olimpíada, no dia 22, contra a Alemanha, serão de muita preparação para a equipe de André Jardine. O grupo está concentrado desde o dia primeiro de julho, quando começaram a chegar atletas que atuam no futebol europeu. Posteriormente, no dia 8, vieram jogadores do futebol brasileiro. No dia 11, a delegação chegou à Sérvia e, na última quinta-feira, Douglas Luiz e Richarlison se juntaram ao grupo.