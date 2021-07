Malcom - Ricardo Nigueira/CBF

Rio - O corte de Douglas Augusto na seleção olímpica, devido a uma lesão na coxa, no último dia 11, abriu vaga para o meia-atacante Malcom, do Zenit. O jogador de 24 anos vai se apresentar à equipe, no domingo (18), no Japão. A informação é do site "GE".

Malcom é o camisa 10 do Zenit, da Rússia, e já constava na lista oficial do técnico Jardine, no entanto, o clube russo não tinha liberado o atleta para a seleção olímpica. No início de junho, o jogador treinou com o grupo na sétima etapa da preparação.

Nesta quinta-feira, as chegadas de Douglas Luiz e Richarlison estão previstas, devido a participação na Copa América, conseguindo alguns dias de folga. O Brasil estreia contra a Alemanha, no dia 22 de julho, no estádio Yokohama.