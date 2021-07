Gleisi Hoffman - Alessandro Dantas / Divulgação

Rio - A deputada Gleisi Hoffmann (PT) fez uma sugestão polêmica para a Lei do Mandante, que está sendo votada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Em sua conta no Twitter, ela revelou ter apresentado uma emenda para que as torcidas organizadas tivessem direito a receber parte da verba dos direitos de transmissão dos clubes.

As torcidas organizadas precisam ter direito à participação na divisão da verba dos jogos. Fazem a festa nas nossas arenas e desenvolvem muitas ações sociais junto aos participantes. Por isso, apresentei emenda ao PL 3.336 que trata das regras para negociar transmissões. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 14, 2021 "As torcidas organizadas precisam ter direito à participação na divisão da verba dos jogos. Fazem a festa nas nossas arenas e desenvolvem muitas ações sociais junto aos participantes. Por isso, apresentei emenda ao PL 3.336 (na verdade, trata-se do PL 2336) que trata das regras para negociar transmissões", escreveu Gleisi.

No entanto, a proposta de Gleisi foi rejeitada pelo deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos), relator da Lei do Mandante. Ele também recusou que os jogadores tivessem direito a parte do valor.