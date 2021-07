Casemiro, Tite e Thiago Silva. - AFP

Casemiro, Tite e Thiago Silva.AFP

L Lance

Publicado 14/07/2021 16:43

Rio - O ex-goleiro e ídolo do Palmeiras Wagner Velloso criticou, durante o "Donos da Bola" desta quarta-feira, o capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Thiago Silva, e o técnico Tite. Para o comentarista, o capitão não é o melhor atleta para o cargo e o treinador montou uma equipe "antipática" e que não tem identificação com o país.

- O Thiago Silva é muito valentão nas redes sociais. Quando teve que se posicionar sobre a Copa América, ficou quieto. Chega para disputar pênaltis, senta no chão de costas para o gol e chora. Que capitão é esse que a Seleção Brasileira arrumou? Que capitão é esse? Acho que tem gente muito melhor para essa função. Aí, vem falar que tem gente que vai pedir foto, ingresso. Eu nunca precisei disso - afirmou o comentarista.

Publicidade

- É um time antipático, que não tem ligação com o país. A maioria dos jogadores saiu cedo para jogar na Europa. O Tite parece que não gosta de convocar quem atua no Brasil. Espera o jogador sair para jogar na Seleção. É um time que não tem identidade com o torcedor, não joga aqui, é distante. São vários motivos - completou Velloso.



Após a derrota na final da Copa América para a Argentina, tanto Thiago Silva quanto Tite defenderam a Seleção Brasileira. O técnico ainda criticou a Conmebol, já o capitão preferiu criticar o estilo de jogo argentino.