Italy's defender Giorgio Chiellini raises the European Championship trophy during the presentation after Italy won the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London on July 11, 2021. (Photo by Catherine Ivill / POOL / AFP)AFP

Rio - Nesta quarta-feira (14), a Uefa divulgou que durante a Eurocopa, o VAR teve 100% de acerto, sendo utilizado, ao todo, 276 vezes em 51 partidas. O pênalti cometido sobre o meia-atacante inglês Raheem Sterling, na vitória da Inglaterra sobre a Dinamarca, po 2 a 1, na prorrogação da semifinal do torneio, é um dos exemplos. A informação é do site "UOL".

De acordo com o chefe de arbitragem da Uefa, Roberto Rosetti, foi garantido que nunca recebeu tantos elogios pelo trabalho com o corpo de arbitragem que atuaram no VAR, como na Eurocopa. O resultado da decisão do árbitro com o pênalti polêmico na final do torneio foi considerada "correta".

Além disso, foi divulgado também que o torneio deste ano teve menos faltas durante as partidas, ao contrário da edição de 2016, na França, com 176 infrações a menos, inclusive, a média de bola rolando foi com dois minutos e 21 segundos a mais.

Entre as 276 vezes que o VAR foi acionado no atual torneio, foram necessárias correções em 18 oportunidades, que de acordo com Rosetti, "não criaram debate", além de dizer que é possível "aceitar erros no campo, mas não do VAR".

A Eurocopa foi finalizada com a conquista da Itália sobre a Inglaterra, nos pênaltis, no estádio Wembley, em Londres.