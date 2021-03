Neto Reprodução

Rio - Respondendo a perguntas em seu canal sobre a discussão entre Edílson e Velloso no programa "Os Donos da Bola", da Band, o apresentador Neto lamentou o ocorrido. Ele afirmou que a briga foi sem necessidade e falou da atual relação deles com o "Capetinha", que saiu da atração e foi para o "Jogo Aberto", também da emissora.



"Acho que a briga do Velloso com o Edílson foi desnecessária, sinceramente. O Edílson falar com o Velloso daquele jeito e o Velloso ficar bravo... Acho que foi desnecessária até porque os dois são gente boa", afirmou Neto em vídeo no canal "Craque Neto 10".

"Eu tenho contato com o Edílson ainda, é lógico, a gente trabalha na Band. Ele que não tem contato com a gente. Estamos aqui todo dia, o Velloso, o Souza, eu. A gente toma café juntos, come pastel. A gente não sabe onde ele fica. Ninguém sabe. Então não sou eu. Tem que perguntar para ele", completou.

Na ocasião, Edílson criticou a "mentalidade" dos goleiros de antigamente, o que deixou o ex-arqueiro Velloso revoltado e esquentou o clima. O ex-meia Souza, que teve destaque no São Paulo, substituiu Capetinha no "Os Donos da Bola".