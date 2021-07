Kevin Love, ala-pivô do Cleveland Cavaliers - Reprodução

Publicado 16/07/2021 14:35

Las Vegas (EUA) - A seleção norte-americana de basquete tem mais um problema para as Olimpíadas de Tóquio. Após a baixa de Bradley Beal, cortado nos protocolos de Covid-19, o ala-pivô Kevin Love é mais um atleta que deixará de atuar nos Jogos com a poderosa seleção dos Estados Unidos. A informação é de Adrian Wojnarowski e Brian Windhorst, da ESPN.

Love estava concentrado em Las Vegas se preparando com a seleção olímpica, mas decidiu permanecer em solo estadunidense. O jogador do Cleveland Cavaliers não está 100% recuperado de uma lesão na panturrilha direita e pediu dispensa da lista. Em seguida, o ala-pivô mostrou seu descontentamento com a ausência na competição.

"Eu estou muito desapontado de não estar indo para Tóquio com o time dos EUA, mas você precisa estar absolutamente no pico de performance para competir nas Olimpíadas, e eu não estou nesse nível ainda", disse o jogador dos Cavs.

Com isso, Gregg Popovich terá apenas seis atletas disponíveis para embarcar rumo a Tóquio. Além de Love e Beal, Jerami Grant continua afastado por protocolo da Covid-19 e há chances de corte. O trio Devin Booker, Khris Middleton e Jrue Holiday devem se apresentar após o término das finais da NBA entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.