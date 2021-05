Recém-integrado ao New Orleans Pelicans, da NBA, Didi Louzada pediu dispensa do Pré-Olímpico de Basquete AFP

Por O Dia

Publicado 25/05/2021

Rio - Didi Louzada, armador do New Orleans Pelicans, e o ala Gui Santos estão fora do Pré-Olímpico de Basquete, que será dispuutado na Croácia, entre os dias 29 de junho e 4 de julho. A decisão não foi causada pelo corte do técnico Aleksandar Petrovic, mas, sim, da própria dupla. Com foco na agenda da NBA, eles comunicaram o pedido de dispensa para a irritação do comandante croata.



Segundo comunicado oficial, Gui Santos, ala ex-Minas, pediu a liberação na manhã desta terça-feira, em razão de compromissos firmados previamente para a participação no Draft da NBA, na concorrida noite de seleção de calouros para a próxima temporada. O período de treinamentos coincide com o calendário do Brasil no Pré-Olímpica.



Com foco na NBA, Didi abriu mão da oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira de basquete para se dedicar ao planejamento de pós-temporada do New Orleans Pelicans. Petrovic não gostou da recusa da dupla para a disputa do torneio e reagiu nas redes sociais.

"A seleção brasileira vai ser forte em Split, mas, pessoalmente, estou profundamente magoado com as dispensas de Didi e Gui Santos", postou o treinador em seu Twitter oficial.



Na competição, o Brasil terá pela Alemanha, Tunísia, Rússia, México, além da anfitriã Croácia. Os dois primeiros de cada chave avançarão à semifinal. No entanto, apenas o campeão carimbará o passaporte para Tóquio-2020.