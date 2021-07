Camas de papelão na Vila Olímpica - Divulgação

Publicado 16/07/2021 12:41

Rio - A organização das Olimpíadas adotou uma medida curiosa para evitar que os atletas façam sexo durante os Jogos. Os apartamentos da Vila Olímpica, em Tóquio, terão cerca de 18 mil camas de papelão, que ficaram conhecidas como "anti-sexo".

As camas suportam apenas o peso de um atleta ou até 200 kg, no máximo. Após o término dos jogos, a ideia do Japão é que as camas da Vila possam ser recicladas.

Além das camas "anti-sexo", os quartos contaram com cortinas escuras para garantir que os atletas possam descansar a qualquer hora do dia.