Publicado 16/07/2021 10:01

Rio - Luto no futebol paulista. O ex-jogador do Guarani, Vagner Lopes morreu na madrugada da última sexta-feira vítima de um infarto. Ele tinha 48 anos e seu corpo será velado no Cerimonial do Pacaembu, em São Paulo, e sepultado às 15 horas desta sexta-feira.

Além do Guarani, clube que o revelou nos anos 1990, Vagner Lopes passou por clubes de São Paulo como Juventus, Ituano e XV de Piracicaba. Em 1995, acabou se transferindo para o futebol argentino. Ele ainda passou por equipes dos Estados Unidos e também do futebol espanhol.



Após encerrar a carreira se tornou pastor evangélico da Comunidade Cristã “Aprisco da Família”. O ex-jogador realizada um trabalho de recuperação espiritual com pessoas dependentes químicas. Ele também era próximo a jogadores do Corinthians como Cássio e Jô.