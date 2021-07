Implacável, Novak Djokovic já conquistou os três Grand Slam disputados na temporada e buscará o inédito ouro olímpico em Tóquio - AFP

Implacável, Novak Djokovic já conquistou os três Grand Slam disputados na temporada e buscará o inédito ouro olímpico em TóquioAFP

Publicado 15/07/2021 20:23

Tóquio - A avassaladora temporada de Novak Djokovic tem mais uma dourada disputa de título na agenda. Após colocar em dúvida a participação nas Olimpíadas de Tóquio, o tenista número 1 do mundo confirmou a presença no evento, que tem sofrido baixas de astros do esporte, como os campeões olímpicos Rafael Nadal, Roger Federer e Serena Willians. Pelas redes sociais, o sérvio anunciou nesta quinta-feira que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.



"Não posso decepcionar meu pequeno amigo Koujirou. Reservei meu voo para Tóquio e tenho orgulho de me juntar ao #TimeSérvia para as Olimpíadas", postou Djokovic.

Para quem não entendeu a citação a Koujirou, ele é uma criança japonesa, de seis anos, que tem o tenista sérvio como ídolo e que foi surpreendido com uma mensagem de aniversário do atual campeão de Roland Garros e Wimbledon. No vídeo que viralizou, Djokovic aumentou a expectativa pela presença no evento.

"Parabéns, meu amigo. Parabéns pelos seis anos de idade. Você está muito bem, estou acompanhando seu progresso no tênis. Tudo do melhor. Espero que possa te ver nos Jogos Olímpicos de Tóquio", disse o tenista no vídeo.

Com 20 títulos de Grand Slam na carreira, Djokovic igualou o recorde de seus maiores rivais, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, mas buscará em Tóquio a primeira medalha de ouro em Olimpíadas. Nos Jogos de Pequim, em 2008, ele conquistou o bronze, mas ficou sem medalhas em Londres-2012 e no Rio-2016. Em Tóquio, poderá alcançar o chamado 'Golden Slam', pois já foi campeão do Australian Open, de Roland Garros e de Wimbledon em 2021. O US Open, que começa no final de agosto, fecharia o ciclo de feitos realizados por apenas três tenistas: Serena Williams, Andre Agassi e Rafael Nadal.