L Lance

Publicado 15/07/2021 19:41

Rio - O meio-campista Reinier valorizou o desempenho da Seleção olímpica na vitória por 5 a 2 sobre os Emirados Árabes, no último jogo antes da equipe disputar os Jogos de Tóquio. Em entrevista divulgada pela CBF TV nesta quinta-feira, após o duelo disputado no Estádio Karakorde, o autor de um dos gols da equipe canarinha contou onde deposita as fichas para a busca pela medalha de ouro.



"Temos um grupo qualificado, estamos felizes com a vitória, foi um futebol bem jogado", disse sobre o duelo em território sérvio.



Em seguida, o jogador do Borussia Dortmund contou que o momento do Brasil é de se dedicar de olho nos Jogos Olímpicos.



"Treinamos por dez dias. Agora temos de trabalhar firme para chegarmos bem na nossa estreia", declarou.



A Seleção Brasileira embarca para Tóquio às 22h (de Brasília) em voo fretado. A previsão de chegada na capital japonesa é às 10h15 desta sexta-feira (horário de Brasília). O time de André Jardine faz sua estreia nos Jogos Olímpicos no dia 22, às 8h30 (de Brasília) diante da Alemanha, pelo Grupo D.