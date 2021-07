Em alta no mercado da bola, Viña volta a ser alvo na Itália, dessa vez na Roma - César Greco/Palmeiras

Em alta no mercado da bola, Viña volta a ser alvo na Itália, dessa vez na RomaCésar Greco/Palmeiras

Publicado 15/07/2021 21:24

São Paulo - O Palmeiras está ciente que Matías Viña está no radar da Roma. Com o aval do técnico português José Mourinho, o clube italiano entrou em contato com a diretoria do clube paulista em busca de informações sobre o lateral-esquerdo, de 23 anos. Destaque na campanha da Itália na Eurocopa, Spinazzola rompeu o tendão de Aquiles durante a competição e deu início à 'romaria' da diretoria em busca de um substituto para o início da temporada. A informação é do 'ge'.

Destaque do Palmeiras, Viña desembarcou no Palestra Itália no início de 2020. O Verdão desembolsou cerca de R$ 16,5 milhões, por 50% dos direitos econômicos, na época e venceu a concorrência do Milan na negociação com o Nacional, do Uruguai.

A janela de transferências na Itália está aberta desde o dia 1º de julho e fechará no fim de agosto. Em alta, Vinã é nome frequente nas convocações pela seleção do Uruguai e disputou a última Copa América, sediada no Brasil. Seu contrato tem validade até 2024.