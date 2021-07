Michael é festejado pelo gol que deu a vitória na Libertadores - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/07/2021 00:00

A estreia de Renato Gaúcho como treinador do Flamengo pode não ter sido do jeito que o torcedor esperava, mas o Rubro-Negro venceu. Foram apenas dois dias de treinos antes da estreia, mas Renato optou por mexer na estrutura do time, que não se encontrou em campo. A tentativa de implementar outro estilo de jogo não deu certo. O Rubro-Negro não teve a posse de bola, sofreu bastante defensivamente e flertou com o perigo, é verdade, mas venceu. A performance abaixo é compreensível pelos desfalques e o pouco tempo de trabalho. A partir de agora, Renato Portaluppi terá um trabalho ainda melhor para que os jogadores executem melhor as suas ideias. No fim, pelo que foi o jogo, a vitória foi ainda mais importante. Afinal, em jogos eliminatórios, como as oitavas da Libertadores, o importante é triunfar.





SELEÇÃO OLÍMPICA PRONTA

A Seleção sub-23 está em Tóquio para a Olímpiada. Após amistosos e cortes entre os convocados, André Jardine tem os jogadores em definitivo nas mãos. Os últimos a se juntarem foram Douglas Luiz e Richarlison, que disputavam a Copa América. Malcom, convocado após o corte de Douglas Augusto, se apresenta no domingo. O Brasil estreia no dia 22, contra a Alemanha. E mais um ouro será muito bem-vindo.

OS HERÓIS IMPROVÁVEIS

Donnarumma - Reprodução

DonnarummaReprodução

Na Eurocopa, enquanto todos os olhos estavam voltados para Harry Kane, o grande nome foi Donnarumma (foto), que defendeu dois pênaltis na decisão. Na Copa América, a dupla Neymar e Messi era o centro das atenções. Só que Di María assumiu o protagonismo. No futebol brasileiro, Michael foi o centro das atenções ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre a Chapecoense e diante do Defensa y Justicia.

NO MERCADO

O volante Paulinho, com passagens por Corinthians e Barcelona, está livre no mercado. Umas conversas daqui, outras dali, mas nada resolvido. Além do Corinthians, o Grêmio demonstrou interesse na contratação, mas os altos valores assustaram. Seu último clube foi o Guangzhou Evergrande, da China, onde recebia um salário astronômico. A dificuldade de adaptação à realidade brasileira é um empecilho, mas Paulinho tem futebol para jogar tranquilamente no Brasil. Resta saber se deseja diminuir os seus vencimentos.