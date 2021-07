Zlatan Ibrahimovic - AFP

Publicado 19/07/2021 15:07

Rio - Ex-companheiro de Zlatan Ibrahimovic no Ajax, Andy Van Der Meyde fez uma revelação curiosa que ocorreu durante a passagem do atacante no time holandês. De acordo com o ex-zagueiro, o sueco ficou irritado após ser beijado enquanto dormia e acabou o agredindo.

"Quando estávamos em Ajax , sempre me sentava ao lado de Zlatan no ônibus. Uma vez, quando ele estava dormindo, eu peguei e apenas o beijei na boca. Segundos depois, recebi alguns tapas", revelou Van Der Meyde em entrevista ao programa de TV holandês VTBL.

Em 2019, em entrevista ao FourFourTwo, Van Der Meyde já havia revelado que Ibra ameaçou quebrar suas pernas.

"Sim, ele disse isso, mas Zlatan disse a todos. ambém é verdade que naquela época as coisas simplesmente não funcionavam entre nós dois. Mas prefiro estar em uma equipe com pessoas que são honestas, como ele, mesmo que isso signifique que haja algumas discussões. Mas não houve um momento específico em que brigamos. Em geral, não nos dávamos bem", declarou.