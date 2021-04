Aos 39 anos, Ibrahimovic está perto de renovar com o Milan AFP

Por Lance

Publicado 14/04/2021 12:47

O atacante Ibrahimovic, do Milan, pode ser suspenso do futebol por três anos por ser coproprietário da Bethard.com, segundo o jornal "Aftonbladet", da Suécia. O Código de Ética da Fifa não permite que atletas que disputam competições profissionais tenham interesses financeiros em casas de apostas.

A reportagem explica que a empresa do centroavante, a Zlatan Unknown AB, tem 10% das ações da Gameday Group PCL, que é a única acionista da Bethard. Em 2019, a casa de aposta teve um lucro de 30 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação atual).



Publicidade

Apesar da possibilidade de ser suspenso do futebol por três anos, Ibrahimovic pode apenas pagar uma multa e continuar jogando. O atleta tem vontade de jogar por mais uma temporada com a camisa do Milan e busca classificar o time para a próxima Champions League.