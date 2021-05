A Inter de Milão quebra o jejum de dez anos e volta a comemorar a conquista do Calcio AFP

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 12:45

Milão - Do 'sofá', a Internazionale de Milão comemorou neste domingo o título do Campeonato Italiano com quatro rodadas de antecedência. Após cumprir o seu papel no sábado e venceu o Crotone por 2 a 0, fora de casa, o Nerazzurri encerrou o jejum de dez anos com o empate por 1 a 1 entre Sassuolo e Atalanta, segundo colocado, com 69 pontos.

Com 82, a Inter quebra uma sequência de títulos da Juventus e superar o arquirrival Milan como o segundo maior campeão na história do calcio, com 19 conquistas. Sob pressão, a Velha Senhora, de Cristiano Ronaldo, é apenas o quinto colocado e tem a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ameaçada.

Publicidade

Com o 'secador', o torcedor coloriu a Itália de nerazzurri após o empate no Estádio Città del Tricolore entre Sassuolo e Atalanta, que precisava vencer para evitar a conquista da Inter neste domingo. Apesar da expulsão do goleiro Gollini, aos 22 minutos do primeiro tempo, o concorrente abriu o placar com Gosens, aos 32. De pênaltin, Berardi empatou, mas o Atalanta teve a chance de voltar à frente da mesma forma. Consigli defendeu a penalidade cobrada pelo colombiano Muriel e ganhou o satus de 'ídolo' do dia da torcida do clube de Milão.



Top 8 de campeões italianos:



- Juventus: 36

- Internazionale: 19

- Milan: 18

- Genoa: 9

- Torino: 7

- Bologna e Pro Vercelli: 7

- Roma: 3

- Lazio, Napoli e Fiorentina: 2