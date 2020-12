Ibañez pode ser negociado com o Liverpool, da Inglaterra Divulgação

Publicado 19/12/2020

Atualmente emprestado ao Atalanta pela Roma, ambos da Itália, o zagueiro Ibañez, de 22 anos, entrou no radar do Liverpool, da Inglaterra. Se for negociado pelo valor especulado pela imprensa europeia, cerca de 33 milhões de libras, algo em torno de R$ quase 230 milhões, o Tricolor das Laranjeiras receberá uma boa compensação financeira por ser o clube formador do jogador.

Além dos Reds, que busca um possível substituto para o holandês Van Dijk — ele sofreu uma grave lesão nesta temporada, o Paris Saint-Germain, da França, é outro clube que está de olho no jovem defensor. A Roma, no entanto, ainda pensa na possibilidade de renovar com Ibañez e esperar que o atleta se valorize ainda mais no futuro.