Ibrahimovic faz boa temporada pelo Milan AFP

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:48

Após um longo tempo, Ibrahimovic voltou a ser convocado para a seleção da Suécia. O atacante do Milan, de 39 anos, está na pré-lista para os próximos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Geórgia, Kosovo, além de amistoso contra a Estônia. Com isso, aumenta a expectativa de que o experiente jogador possa estar na Eurocopa.



Ibrahimovic não atua pela seleção de seu país desde junho de 2016, quando disputou a Eurocopa. Desde então, acumulou declarações polêmicas contra o treinador Janne Andersson, que o afastaram cada vez mais.



Entretanto, os dois apararam as arestas e se acertaram. Apesar da idade avançada, o atacante vem fazendo boa temporada pelo Milan, o que convenceu Andersson a dar nova chance.



Na Eurocopa, a Suécia está no Grupo E com Espanha, Polônia e Eslováquia.