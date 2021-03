Zlatan Ibrahimovic em ação pelo Milan AFP

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 16:19

Rio - Destaque do Milan na atual temporada, o veterano atacante Ibrahimovic está perto de renovar o seu contrato com o Rossonero. De acordo com informações do jornal italiano "Gazzetta Dello Sport", as duas pares vem negociando e o acordo está próximo de ser selado.

De acordo com a publicação, o sueco vai receber 7 milhões de euros limpos (R$ 47 milhões, na cotação de hoje). Esse valor pode chegar até 10,5 milhões de euros (R$ 70,6 milhões), se contarmos com os bônus pelas conquistas da equipe.

O atacante é um dos principais destaques do Milan que está na segunda colocação do Campeonato Italiano. Após anos afastado, a equipe rossonera pode voltar a disputar a Liga dos Campeões e Ibra é um dos maiores responsáveis pelo atual momento da equipe.

Na atual temporada, Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, entrou em campo em 23 jogos e marcou 17 gols pelo Milan. O grande momento do jogador fez com que ele voltasse para a seleção sueca após cinco anos afastado.