Com a implacável goleada sobre o Torino, o Milan segurou o terceiro lugar no Italiano e se aproximou da vaga na Liga dos Campeões AFP

Por Lance

Publicado 12/05/2021 19:01

Turim - O Milan visitou o Torino nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano e não tomou conhecimento do adversário em Turim. Com gols de Theo Hernández, duas vezes, Kessié, Brahim Díaz e Rebic, autor de três gols, o time rossonero aplicou uma sonora goleada de 7 a 0, no Estádio Olímpico Grande Torino.

Com o resultado, o Milan chegou aos 73 pontos e segue na terceira colocação do Campeonato Italiano. O time rubro-negro pode garantir a vaga na Liga dos Campeões contra o Cagliari, domingo, no San Siro. Se confirmado, será a volta ao torneio depois de sete anos.



Jogando fora de casa, o Milan viu o Torino começar a partida melhor, mas a equipe rubro-negra foi quem abriu o placar. Aos 18 minutos, Theo Hernández acertou lindo chute de fora da área e fez 1 a 0. Pouco depois, Lyanco derrubou Samu Castillejo dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Kessié bateu bem e ampliou.



No início do segundo tempo, o Milan chegou ao terceiro gol. A equipe de Stefano Pioli subiu a marcação, roubou bola com Kessié perto da área e o volante serviu Brahim Díaz. O camisa 21 bateu de primeira deslocando o goleiro Sirigu para marcar aumentar a vantagem. Aos 16, em jogada rápida, Theo Hernádez, de cobertura, fez o quarto.



Quando o 4 a 0 já parecia o bastante o placar poderia ser definitivo, Rebic quis fazer parte da festa. O atacante croata marcou três vezes e fechou a conta. Os dois primeiros foram em rápidos contra-ataques, enquanto o terceiro saiu depois de lance da bola parada.