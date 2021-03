Flamengo

A influência de Rogério Ceni na boa campanha do Flamengo no início do Carioca

Além de chegar a 22 sessões de atividades com o grupo principal, treinador participou ativamente do trabalho de Maurício Souza nas primeiras rodadas da Taça Guanabara

Publicado 29/03/2021 12:49 | Atualizado há 23 minutos