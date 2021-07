Sambi Lokonga - Divulgação/Arsenal

Sambi LokongaDivulgação/Arsenal

Publicado 19/07/2021 14:25

Londres (ING) - O Arsenal-ING anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação do meia Sambi Lokonga, considerado uma das grandes promessas do futebol belga. O clube do norte de Londres pagou 15 milhões de libras (R$ 107 milhões) ao Anderlecht-BEL pelo jogador, que assinou contrato até 2026.

Lokonga surgiu no grupo profissional do clube belga ainda em 2017, mas somente em 2019 começou a ter oportunidades, no período em que Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City, já era técnico do Anderlecht.

Publicidade

Sambi Lokonga é a segunda contratação do Arsenal para temporada 2021/2022. Antes, o clube assinou com o lateral-esquerdo Nuno Tavares, ex-Benfica. Os Gunners iniciam sua trajetória no Campeonato Inglês no dia 13 de agosto, contra o Brentford, equipe recém-promovida.