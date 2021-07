Site do Cruzeiro é invadido por hacker - Reprodução

Publicado 19/07/2021 13:31

Rio - A fase do Cruzeiro não está nada fácil, e não é apenas dentro de campo. Além da briga contra o rebaixamento para a Série C, o clube mineiro teve seu site oficial invadido e hackeado na manhã desta segunda-feira e retirado do ar.

O invasor se intitulava "D4RKR0N" e alterou toda estrutura do portal. Além disso, ele deixou uma mensagem após o ataque.

"A segurança na internet é uma ilusão, você não está seguro. Inativo talvez mas nunca morto", dizia parte do texto.

Além disso, o hacker ainda deixou uma mensagem para alguns nomes que chama de amigos.

"Salve pros amigos: Th3-X - Kyioshi - Luiz - Xessuis - BX Hacker - C0nd H4x0r !", escreveu.