O presidente Durcesio Mello (E) e o vice geral, Vinicius Assumpcao durante a posse em General Severiano - Vitor_Silva

Publicado 21/07/2021 11:34

Rio - Na tarde da última terça-feira, o juiz Fernando Reis de Abreu, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1) reconsiderou a decisão que penhorava R$ 21,84 milhões do contrato do Botafogo com a Rede Globo. A informação é do portal “Esporte News Mundo”.



Como o Ato Trabalhista do Botafogo foi deferido em 2014, com a garantia para penhora em caso de cancelamento ter ocorrido depois desta data, o juiz voltou atrás na decisão. Com isso, no caso do Botafogo, a penhora sobre a garantia não pode seguir imediatamente. O contrato com a Globo servia de garantia.