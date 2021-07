Marcelo Cabo 33 - Dilvulgação

Publicado 20/07/2021 18:25

Rio - Há mais de uma semana sem treinador, a diretoria do Botafogo segue de olho no mercado. De acordo com o site "Fogãonet", o nome de Marcelo Cabo, demitido pelo Vasco na última segunda-feira, ganhou força nos bastidores. No entanto, ainda não houve proposta.

Inicialmente, os únicos nomes que eram consenso na diretoria do Botafogo eram os de Lisca e Dorival Júnior. No entanto, ambos recusaram a oferta. Neste cenário, o nome de Cabo é o que sofre menos rejeição. O entendimento é que ele fez um bom trabalho no Vasco, deixando a equipe próxima do G-4.

Porém, o Glorioso deve ter concorrência caso queira brigar por Cabo. Segundo a Rádio Sagres, o treinador tem acerto encaminhado com o Goiás.