Gegê - Foto: Divulgação/Londrina EC

GegêFoto: Divulgação/Londrina EC

Publicado 20/07/2021 15:40

Rio - O meio-campista Gegê, ex-jogador do Botafogo, foi anunciado como novo jogador do Londrina para a sequência da Série B. O atleta de 27 anos tem passagens por ABC, Demirspor-TUR, Brasil de Pelotas e Santo André, último clube onde conheceu o técnico do clube paranaense, Márcio Fernandes. A informação é do site "GE".

"Tive a oportunidade de trabalhar com ele duas vezes, um grande treinador, grande pessoa, conheço o estilo de jogo dele, como gosta de jogar. Com certeza isso irá me ajudar, mas agora é me adaptar ao clube, pois ao treinador já sei como ele trabalha".

Publicidade

Após a saída de Adeílson, o meia Gegê foi escolhido para comandar o meio-campo do Tubarão ao lado de Mossoró, Danilo e Celsinho.