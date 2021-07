Ricardo Resende. Botafogo X Goias, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 20 de Julho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/Botafogo.

Ricardo Resende. Botafogo X Goias, pelo Campeonato Brasileiro Série B no Estadio Nilton Santos. 20 de Julho de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra..Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 21/07/2021 10:07

Rio - Mais uma vez o Botafogo deixou o campo com uma derrota. Desta vez, para o Goiás, em casa, por 2 a 0, o que também marcou a última partida do Alvinegro sob o comando do treinador interino Ricardo Resende. Agora, o time fica sob a responsabilidade do recém-contratado Enderson Moreira, que ganhou um voto de confiança de Resende.

"Agora é ter tranquilidade, torcer para que o Enderson possa fazer um grande trabalho, é um treinador experiente, que tem vivência na competição, para que os resultados possam aparecer e o Botafogo conseguir atingir os objetivos da temporada", afirmou Ricardo após o jogo.

Publicidade

Após dois jogos à frente da equipe principal, Ricardo Resende deve voltar ao sub-20, onde vinha fazendo um ótimo trabalho.

"Tive todo o suporte da diretoria, eu como técnico do sub-20 tinha bastante o conhecimento do elenco. Procurei fazer o melhor para buscar as vitórias. Agora, com a chegada do Enderson, tenho certeza de que iremos voltar às vitórias, que é o que a torcida espera", completou.