Luiz Carlos Jr. e Milton Leite, do SporTV, ao lado de Galvão Bueno, da Globo Divulgação

Publicado 21/07/2021 16:05

Rio - Na décima quarta rodada da Série B, o Botafogo terá um novo técnico que chega com a árdua missão de colocar a equipe de volta aos trilhos. Para Milton Leite, Enderson Moreira terá muito trabalho à frente do alvinegro. O narrador do grupo Globo também criticou a qualidade do elenco no programa "Seleção SporTV" desta quarta-feira (21).

"Não dá para fazer omelete sem ter ovos. Acho difícil, porque o time do Botafogo é muito limitado. Na Série B tem um pouco mais de tempo, porque não se divide com outras competições. A rotatividade de técnicos no Brasil é alta no futebol brasileiro. Acredita-se que é sempre o técnico que vai resolver, independentemente do elenco e da situação financeira do clube, que vai ser o salvador da pátria", disse o narrador.

Ao lado na bancada do programa, o jornalista Sidney Garambone lembrou que a chegada ao Botafogo pode ser a chance de Enderson se recuperar na carreira, já que vem de trabalhos ruins.

"Enderson é um bom treinador, mas não tem tido bons trabalhos. O Botafogo é uma oportunidade para ele. Quando o time é muito bom, o treinador precisa não atrapalhar. Mas quando o time é mais limitado, aí que aparece o trabalho dele, tem que bolar solução tática, que o Botafogo está precisando urgentemente", explicou.