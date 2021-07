Eduardo Freeland - Reprodução

Rio - Vivendo um ano bastante difícil por disputar a Série B, o Botafogo passa pelo momento mais complicado na temporada. Após mais um tropeço, desta vez em casa contra o Goiás, o diretor de futebol do clube, Eduardo Freeland, concedeu entrevista coletiva. O dirigente garantiu que o atual momento do clube carioca está gerando inconformismo também entre os cartolas alvinegros e pediu apoio dos torcedores.

"É muito natural que neste momento haja um inconformismo de todos e eu compartilho com isso. Um clube com a grandeza do Botafogo não pode passar por esse momento e estamos trabalhando demais para que os resultados como de hoje não aconteçam. A última semana foi bastante turbulenta, houve a saída do professor Chamusca que todos esperávamos. Esperávamos estar no G-4, os resultados não vieram e foi necessária a substituição. Enquanto buscamos um treinador, colocamos o Ricardo Resende, que teve muitos resultados bons na base, ele fez um trabalho, se dedicou, agradecemos a ele", disse.



Freeland também falou sobre o treinador Enderson Moreira anunciado pelo Botafogo na noite da última terça-feira. O dirigente ressaltou o histórico positivo do técnico que conquistou dois títulos da Série B: uma pelo Goiás e outro pelo América-MG.

"Hoje anunciamos o Enderson Moreira, tem dois títulos na Série B, tem um aproveitamento nos clubes que passou bastante importante. Estamos convictos de que ele irá contribuir com sua competência e capacidade para que alcancemos nossos objetivos", afirmou.