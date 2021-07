Carlos Eduardo Pereira ao lado de Nelson Mufarrej - Vitor Silva/SSPress

Rio - Presidente do Botafogo de 2015 a 2017, Carlos Eduardo Pereira utilizou mais uma vez as redes sociais para criticar a atual gestão do clube. Após a derrota para o Goiás por 2 a 0, "CEP", que também foi vice-presidente no mandato de Nelson Mufarrej de 2018 a 2020, disparou sobre a contratação do CEO Jorge Braga e chamou de "incompetente" a condução do clube nas mãos de Durcesio Mello.

Em vídeo no Instagram, Carlos Eduardo aproveitou também para pedir desculpas pela gestão que sucedeu a sua, confessando que a transição não foi feita de maneira correta. Apesar disso, classificou o seu período no clube como "sério e com bons resultados obtidos".

"Fiquei distante do processo eleitoral, votei, mas não participei diretamente. Tenho certeza que esse momento é adequado para me desculpar com vocês pela transição da minha gestão para a gestão que veio a seguir. Não fui feliz nesse processo. De certa maneira, jogamos fora boa parte das conquistas que fizemos no período de 2015 a 2017, mas também sei que foi uma gestão séria, honesta e com bons resultados obtidos", afirmou Carlos Eduardo Pereira antes de criticar a atual diretoria do Botafogo.

"O que estamos assistindo hoje em apenas sete meses de gestão desse grupo, que se apresentou como detentores da modernidade, autores de um processo de profissionalização do clube contra os processos que nós depreciativamente chamados de “amadores” realizávamos, é o que considero o maior estelionato eleitoral da história do Botafogo. Hoje sofre mais uma derrota, se afasta mais ainda do G-4 da Série B, não tem perspectiva de ter um treinador (vídeo publicado antes do anúncio oficial da contratação de Enderson Moreira), porque o presidente já declarou que nenhum treinador quer trabalhar no Botafogo, não tem estrutura no departamento de futebol, seu elenco foi pessimamente selecionado, já trocou treinadores, em resumo não tem qualquer expectativa ou esperança para nossa sofrida torcida", completou Carlos Eduardo.

O ex-presidente do grupo "Mais Botafogo" ainda prometeu cobrança em cima de bons resultados e profissionalismo declarado no período pré-eleitoral de Durcesio Mello.

"Não há mais espaço para esse tipo de incompetência. De agora em diante, os senhores serão cobrados por todas as suas promessas de competência, profissionalismo e resultados. Chega de incompetência, está na hora de o Botafogo voltar a ser respeitado. Podem ter certeza, se depender de mim, o Botafogo será respeitado", concluiu.

VEJA O VÍDEO COMPLETO DA DECLARAÇÃO DE CARLOS EDUARDO PEREIRA: