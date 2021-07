Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2021 19:22

Rio - Vinte e quatro horas separam o Botafogo de um novo técnico. Pelo menos foi isso que Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, garantiu antes da partida contra o Goiás, na noite desta terça-feira, à reportagem do "Premiere", que transmite o duelo, válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.



Durcesio garantiu à reportagem que o Alvinegro pretende anunciar um novo técnico até esta quarta-feira. O alvo principal do clube era Lisca, que fechou com o Vasco no fim da manhã desta terça-feira.



O Botafogo está sendo comandado por Ricardo Resende, técnico do time sub-20, de forma interina diante do Esmeraldino. Já é o segundo jogo em que o comandante fica na casamata para o Alvinegro.