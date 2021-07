Diego Loureiro crê na evolução com a chegada do novo técnico no Botafogo - Vitor_Silva

Publicado 20/07/2021 21:46 | Atualizado 20/07/2021 21:51

Rio - Com o anúncio de Enderson Moreira como novo técnico do Botafogo, o sucessor de Marcelo Chamusca terá muito trabalho para arrumar a casa alvinegra. Com a derrota por 2 a 0 para o Goiás, nesta terça, o Glorioso, sob a batuta do interino de Ricardo Resende, perdeu a invencibilidade em casa e chegou a quinta rodada sem vencer. Em 14º lugar, com 13 pontos, a equipe segue distante do G-4, mas Diego Loureiro enxerga uma luz no fim do túnel.

"A equipe vem se dedicando, um resultado triste, ainda estamos longe do que a gente espera na competição. Creio que a gente possa evoluir com a chegada de um novo treinador. Mas agradecer e dar parabéns ao professor Ricardo pela dedicação, está sempre se entregando Botafogo e à disposição quando a gente precisa e quando chegar o novo treinador que o time comece a trilhar bons caminhos", disse o goleiro ao 'Premiere'.

Estagnado na tabela da Série do Brasileiro, o Botafogo terá o desfalque de Pedro Castro contra o Confiança, sábado, em Aracaju. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e é mais um problema para o futuro comandante.