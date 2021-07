Enderson Moreira - Felipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Enderson Moreira

Publicado 20/07/2021 21:48

Fim da espera: o Botafogo anunciou o nome do novo treinador da equipe que entrará no lugar de Marcelo Chamusca. Enderson Moreira é o escolhido pela diretoria, e a confirmação saiu após a derrota do Alvinegro por 2 a 0, nesta terça-feira, no Nilton Santos.

Enderson Moreira é esperado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos no Botafogo e começar a busca pelo acesso à Serie A. O treinador estava livre no mercado desde a saída do Fortaleza, em abril, e a escolha pegou muitos torcedores de surpresa.

Lisca Doido, contratado pelo Vasco nesta terça-feira, foi o plano A do Botafogo, mas recusou a oferta e obrigou a diretoria a buscar um outro nome. Enderson Moreira, portanto, foi o de consenso na cúpula alvinegra.